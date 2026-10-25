लोग मिसाल बन जाते

अपने कर्मों से ऐसे लोग मिसाल बन जाते।

थोड़ी देर रुककर 'उपदेश' हमें बदल जाते।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले