किस्मत बदल डाली

नज़र के इकरार ने किस्मत बदल डाली उसकी।

फैसला उसका 'उपदेश' सब के ऊपर भारी रहा।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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2 घंटे पहले