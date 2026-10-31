अपनी तन्हाई ग़मों पर भारी पड़ेगी 'उपदेश'।

अपनी तन्हाई ग़मों पर भारी पड़ेगी 'उपदेश'।

चयन में देरी लगी तो किस्मत बदल जायेगी।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले