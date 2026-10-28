यकीनन जिम्मेदारियाँ नदारद अच्छी नही।।

इतनी नाराजगी जाहिर होती अच्छी नही।

पंगु सरकार रुष्ट करके चलती अच्छी नही।।



जब हर कोई फब्तियां कसने लगे उस पर।

देख लो आईना बिगड़ती सुरत अच्छी नही।।



चाहतें हुए भी जब कोई जबाव ना दे सके।

देश को कर्ज में डुबाने की बात अच्छी नही।।



चेहरे पर शिकन को छुपाओगे कैसे 'उपदेश'।

फौजी फैसले में दखल की जिद्द अच्छी नही।।



उन वायदों का जिक्र अब करता क्यों नही।

यकीनन जिम्मेदारियाँ नदारद अच्छी नही।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले