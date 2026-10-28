झूठ की दुकान

साजिशों के साये में पलकर लोग सयाने हो गए।

झूठ की दुकान के 'उपदेश' परचम पुराने हो गए।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

1 hour ago