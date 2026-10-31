गहरी खामोशी भी 'उपदेश' टूट जायेगी।।

लब हिलेगे तो शब्द बिखरेगे इस तरह।

गहरी खामोशी भी 'उपदेश' टूट जायेगी।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले