फ़ैसले पर अमल

अपने ही फ़ैसले पर अमल आसान न था।

बेरुखी से 'उपदेश' उनका दिल परेशान था।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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2 घंटे पहले