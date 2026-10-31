न पीछे छोड़ने की 'उपदेश' दिल में लगी।।

अब न किसी से आगे निकलने की चाह।

न पीछे छोड़ने की 'उपदेश' दिल में लगी।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले