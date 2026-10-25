देश भक्ति

देश भक्ति भगवान की तरह अदृष्य ताकत होती।

होती सब के पास 'उपदेश' ध्वज से प्रदर्शित होती।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले