दीवाने हो गए

जब ईमानदारी को बेचकर बंगले बनाए 'उपदेश'।

उनके विरोध में लोग बढ़ गए वही दीवाने हो गए।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले