चिंगारी दबा रखी

मेरी खामोशी को रिश्ते का अंत मत समझना।

चिंगारी दबा रखी 'उपदेश' शांत मत समझना।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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1 hour ago