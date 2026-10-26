अपने लोग इधर भी

अपना घर छोड़ कर आई मगर रिश्ते मरे नही।

अपने लोग इधर भी 'उपदेश' दया उनमें नही।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले