आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Vyatha ke viruddh
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

व्यथा के विरुद्ध

Upasna

Upasna

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            मूल है जो संसार का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्यर्थ पड़ा है आज।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंकुर का जो आधार था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वीरान पड़ा है आज।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक व्यथा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे सबने झुटलाया है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज उसी के विरुद्ध,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने यह कलम उठाया है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका भी एक वर्ष जन्म हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रथम वर्षगांठ संपन्न हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पग पर चलना सीख लिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुतला कर पहला शब्द दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अस्पष्ट शब्द स्पष्ट हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
द्वितीय वर्षगांठ संपन्न हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति से उसने ज्ञान लिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुद्धि विकास का प्रमाण दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अस्पष्ट परिवार स्पष्ट हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तृतीय वर्षगांठ संपन्न हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पग दहलीज के पार गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल्पना के स्वर्णिम द्वार खुले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तथा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखते ही देखते...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कई वर्षगांठ संपन्न हुए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चरम में आई तरुणाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुख में दर्शित हुई अरुणाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
संतुष्टि में था उसका जीवन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परंतु...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुरी दृष्टि में था उसका यौवन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब खतरों से अंजान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह आज भी पंख फैलाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दैनिक जीवन की भाँति,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी उड़ान भरने जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
परंतु पंछी कहाँ तक बच पाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब आखेटक ने जाल बिछाया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षतिग्रस्त हुई उसकी काया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निरंतर बचाव की गुहार पर ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुप्पी का ज्ञान दोहराया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन पगों की पहुँच अपार थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह मर्यादा में बाँध दिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मानव जीवन की आधार थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं मानव ने उसपर घात किए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना कुछ सब कुछ जानकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कलम क्यों न उठाऊँ मैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समाज के क्रूर व्यवहार पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों न अंकुश लगाऊँ मैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों न अंकुश लगाऊँ मैं!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
2 घंटे पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree