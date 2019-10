{"_id":"5db86a1b8ebc3e01376ab3d4","slug":"upasana-sharma-prem-ka-dard","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092a\u094d\u0930\u0947\u092e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Like It

Wo kehte h ishq me hum Kya Kya sahenge ,Wo kehte h ishq me hum Kya Kya sahengeHm bole aji hm to nadaan h kuch na kahenge- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए