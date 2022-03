मेरी माँ मेरी जिंदगी

मेरी जिंदगी मेरी माँ



सब कुछ छुड गया

जब हुआ हादसा मेरे साथ

अपने कहने वालों ने

भी छोड़ दिया बीच राहों में,



कहते थे सभी

तुम्हारा बचना है नामुमकिन

सब अपने भी

पराए हो गए बीते कुछ सालों में,



पर मेरी माँ ने

कभी हार न मानी

हर पल

साया बनकर सहारा

दिया माँ ने,



खुद संघर्ष करके

मुझे फिर से जीना सीखाया

तुमने माँ

खुद रो कर भी

मुझे हंसना सीखाया,



सदा एकरस रहना

तुमसे ही सीखा माँ,



इच्छा भी नहीं

अब तो भगवान् के

दर्शन करने की

क्योंकि मैंने इस युग में

भगवान् को पाया माँ के रूप में,



राहों में कांटे तो

हर जगह बिछा है

फिर भी कांटों पर

चलना सीखाया तुमने माँ,



गम नहीं

किसी के होने या न होने का

इक सहारा माँ की हो

तो हम दुनिया जीत लेंगे,



कर्ज तुम्हारा माँ

हम कभी न चुका पाएंगे

बस कोशिश करेंगे

अपना फर्ज निभाने का।

मौलिक

राजेश पाल

किन्नौर

इस लेखन में कुछ त्रुटियां हो तो क्षमा करें।🙏🙏🙏🙏This is dedicated to my mom 🙏🙏🙏



