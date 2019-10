{"_id":"5d975dc88ebc3e93ac72148d","slug":"trishla-sinha-teri-yaad","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0924\u0947\u0930\u0940 \u092f\u093e\u0926","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Jab teri Yaad satati h,Tab aakhe meri bhing jati h.Tujhe kya pari h is dil ki,Tu to khus h dekh hal is dil ki.Aakho ne jo sajaye the sapne tujhse,Ja bhul gayi pure honge ab wo kabhi.Aab tu meri bas Yaad ban chuka h,Lo man liya dil se mere tu ja chuka h.Fir v dil kahe koi tha jo apna tha,Fir Keh dungi is dil ko wo to sirf ek sapna tha..