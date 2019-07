मुझे पसंद है

{"_id":"5d29aa7d8ebc3e6ca435dc89","slug":"the-unseen-mujhe-pasand-hai","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092e\u0941\u091d\u0947 \u092a\u0938\u0902\u0926 \u0939\u0948","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Like It

MUJHE PASAND HAIMai badtameez nhi hu..par uske saamne, badtameezi mujhe pasand hai.Na hi hu mai aawaara..par uske saath aawaargi mujhe pasand hai.*haan mujhe pasand hai*Kisi aur se matlab nahi rakhti mai..par usse sabke hisse ka matlab rakhna mujhe pasand hai.kisi cheez ki parwaah nahi hai mujhe..par uske msg ki chinta karna mujhe pasand hai.*haan mujhe pasand hai*Kisi din ka intzaar nahi karti mai..par usse milne ka sabrr mujhe pasand hai.Koi din mujhe yaad nahi rehta..par 13th ko na bhoolna mujhe pasand hai.*haan mujhe pasand hai*Nature se hu mai dominating..par uske saath ussi ka domination mujhe pasand hai.vaise mujhme sharam ki kami nahi hai..par uske saath besharmi hi mujhe pasand hai.. haan besharmi hi mujhe pasand hai..haan mujhe pasand hai- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए