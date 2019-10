सुना है वो खुशियां आजकल गाँव में बिक रही

{"_id":"5d9028408ebc3e93df423a21","slug":"the-sachin-suna-hai-vo-khushiyan-aajkal-gaanv-mein-bik-rahi","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0938\u0941\u0928\u093e \u0939\u0948 \u0935\u094b \u0916\u0941\u0936\u093f\u092f\u093e\u0902 \u0906\u091c\u0915\u0932 \u0917\u093e\u0901\u0935 \u092e\u0947\u0902 \u092c\u093f\u0915 \u0930\u0939\u0940","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Vo Khushiyan -1.Kahan dhundhun Vo Khushiyan vo PritiShehron mein to kahin gum ho chukiAas paas to Nazar nhi aa rhiSuna hai aajkal gaanv mein bik Rahi.2. Muskuraun to paas AA RahiNaa muskuraun to keh RahiMujhse door Jaa Rahi.Suna hai aajkal gaanv mein bik Rahi.3. Rishta mera adhura SA reh gya unseAb to dusron ki hi Nazar aati hainYe khushiyan Naa Jane mujhe Kyun nahi dikh Rahi,Suna hai aajkal gaanv mein bik Rahi4. Shehron ke log bhi yaad kar rheVo gaanv ki chahal pahal, Vo mukammal Rehan sehan.Vo yaadein bhi cheekh cheekh keh Rahi, suno to ShiSmajh nahi aa rha Kahan hain, yaa vahiSuna hai aajkal gaanv mein bik Rahi.5. Khareedun to kese, In kagaz ke notonse jayada mehngi hain. Paise hain firr bhi khareed nahi Sakta.Iss tarah to mere Kareeb nhi aa Rahi.Suna hai vo aajkal gaanv mein bik Rahi.- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए