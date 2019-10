सबका मालिक एक

{"_id":"5d94d7908ebc3e01665e4eca","slug":"the-love-sab-ka-maalik-ek","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0938\u092c\u0915\u093e \u092e\u093e\u0932\u093f\u0915 \u090f\u0915","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Like It

अल्लाह भगवान एक है,एक है मज़हब सारे,रिश्ते कसमे है असग अलग,लेकिन,दुनिया में है इंसान सारेWritten by Shubham Daveखुदा को दुआ करो,भगवान को करो प्रार्थना,पहुंच जाएगी एक ही के पास,बस नियत से करो उनका आलापWritten by Shubham Daveसारी कसमों को निभाते जाओ,मंदिर दिखे तो सर झुुुकाते जाओ,अदा करो नमाज पाँच वक्त की,और,जीवन के सफर में बस बढ़ते जाओWritten by Shubham Dave- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए