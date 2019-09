जीवन एक सबक

{"_id":"5d78be7a8ebc3e016d630551","slug":"the-love-jivan-ek-sabak","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u091c\u0940\u0935\u0928 \u090f\u0915 \u0938\u092c\u0915","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Like It

एक मुख्तसर सी मुलाकात मुकम्मल हो जाये,में और तुम साथ में जिंदगी बिताने के हक़दार हो जाये,कोई न हो बीच हमारे फासले दर्मियां के,तेरी जान मेरी और मेरी जान तेरी हो जायेWritten By Shubham Daveहम मसरूफ है अपनी जिंदगानी में,दूसरो को खुश रखना बनी आदत तुम्हारी,खो गए रिश्तों के मर्ज़ जिंदगानी में,अब क्या फायदा इस मसरूफियत का,जब खफा हो गई जिंदगी जिंदगानी में,Written By Shubham Daveआपको मनाने की कोशिश करते हैं,बेवक्त दिल से पुकारा करते हैं,नहीं सुनोगे आप आवाज़ मेरी,फिर भी,रूह से आपको बुलाया करते हैंWritten By Shubham Daveखानाबदोश हैं मज़िलें मेरी,क्या खूब सिला मिला है,भटकाकर रहो से हमको,एक और सितम-इ-जहाँ मिला है.Written By Shubham Daveहमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए