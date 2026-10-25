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सुहागिन स्त्रियों से अनूठा नाता

देवसुधा पत्रिका

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                            देवी पार्वती ने शिव कल्याण हित
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस महान व्रत को रखा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सभी देवियों ने देवताओं के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रीकृष्ण ने द्रोपदी से कहा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करवा वीरावती से जुडी कथायें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करवा चौथ का संकल्प करातीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रीचौथ माताजी का पावन मन्दिर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाथा राजस्थान की माटी गाती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सौभाग्य सुख समृद्धि का पर्व यह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दाम्पत्य को जीवन सुखी बनाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें श्री चौथ देवी की महिमा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आशीर्वाद वैवाहिक सुख से नाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिन्दूर पेडें नारियलऔर चुनरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई कोई सम्पूर्ण महा भेंट चढाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देश विदेश में श्री करवा चौथ मने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विधवा से सुहागिन वीरा की गाथा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्शन शांति सुख वैभव भर देती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो निर्जला व्रत का संकल्प उठाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुल देवी बूंदी राजघराने की मां
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चन्द्रदर्शन से सम्पूर्णता पाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सनातन धर्म का प्रमुख त्यौहार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्यापिनी चतुर्थी को मनाया जाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करक चतुर्थी अट्लट्द्दि नाम भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुहागिन स्त्रियों से अनूठा नाता।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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