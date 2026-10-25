रहस्य श्रीकृष्ण का बतलाता।

सोलह कलाओं से युक्त चन्द्रमा

शरद पूर्णिमा को आता,

धरा गगन सकल दिशाएं

रजत चांदनी है फैलाता,

पर्व यह महत्वपूर्ण सबका

कहते यह अमृत बरसाता,

मां लक्ष्मी का प्रकटोत्सव

राधारानी कृष्ण को भाता,

कोई मनाता कोजागरी रूप में

कोई वाल्मीकि जयंती मनाता

रात रखें बना खीर घरों में

अगले दिन पूजनकर खाता,

गरिमा सदा रही इसकी

सदियों से मनुज है गाता,

कविकोविद हों या राष्ट्रकवि

मान के गान सदा गाता।

शरद ऋतु में अपनी अलौकिकता

चहुंओर स्वच्छ चांदनी

बिखेरता,

रास लीला की रात यह है

रहस्य श्रीकृष्ण का बतलाता।

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले