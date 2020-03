{"_id":"5e6e1ee18ebc3ea49d2c2b9d","slug":"tarun-007-save-animals","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0907\u0902\u0938\u093e\u0928","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Ae Insan Hai Tu Kitna bedard na tune sochi UN janvaron Ki.............Na sochi on Pashu pakshi ki sochi sirf apni hi apni hiae insan hai to kitna bedardFailaya tune Pradushan kate tune paid jo bhi Socha sirf apne liye Socha bare bare mein hiii SochaAe insaan kitna bedard h tooAe insaan kitna bedard hai toooTune bina soche samje khayat in masoom jaanvaro ki Kate tune hi paid ae insaan kitna bedard hai tooo.Abb aati tujhpee aafat kyu itna dreee ab aaya h Corona aaya h swine flu abb aayi anek bimariyan ae insaan kitna bedard hai toooAbb too ruk jaa mtt krr shikar masoom jaanvaro ka mtt kat paidKitna h tujhe swarthAbb too ruk jaa.....Ae insaan hai tooo kitna bedard......- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए