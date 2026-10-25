तनु थदानी की कवितायें, ये कमाल है हमारे यहां

ये रिवाज है हमारे यहां ,

बच्चे कहानियां सुनते हैं ,

बूढ़े कहानियां सुनाते हैं ,

और जवान चुपचाप कहानियां बन जाते हैं !



ये समाज है हमारे यहां ,

लड़कियों को जिंदा रहने के लिये ,

चुपचाप रोज मरने की आदत सिखाई जाती है !



ये राज है हमारे यहां,

कि राजनीति हमारे चरित्र का हिस्सा है,

जहां अवाम से हम एक वोट बन जाते हैं,

कानूनन हमें जातियों में काटा जाता है ,

ऊंच नीच में बांटा जाता है,

फिर हम सब एक हैं, ये बात बताई जाती है !

इस तरह हम सब ,

बेवकूफ पेड़ की टहनियाँ बन जाते हैं !



ये कमाल है हमारे यहां,

अयोग्यता योग्यता को मुंह चिढ़ाती है,

सरकारी नौकरियां दंगल का मैदान बन जाती है,

कौवे मोती चुगते हैं ,

वोट बनते हैं जातियों से छन-छन,

सरकारी नौकरी में आरक्षण ,

चलो उस जज को बताते हैं ,

जिसे हम चुनते ही नहीं ,

वो भी तो चुपचाप काॅलेजियम प्रणाली से बन जाते हैं ।

फिर भी हम अपने प्रजातंत्र पर इतराते हैं ।।

- तनु थदानी

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1 hour ago