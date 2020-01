{"_id":"5e26c3e68ebc3e4aeb5a4a90","slug":"talib-sonu-english","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0936\u0947\u0930 \u0936\u093e\u092f\u0930\u0940","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

abhi kuch din phle wo bimar ho gyi thius ke liye sayrike khabar mili hai us ke bimar hone kidil lg nhi rha haibechen hu us ka hal janne ke liyekoe kuch kr nhi rha haiab tum hi phone kr ke apni kheriyt bta doap ka jo purana number hai wo lg nhi rha haimita diya mene apni hatho ki lkiro kojo khti thi tum mere kismat me nhikisi ko kya btae kitne mjbur hai hum1 tum ko chaha tha aor tum se hi dur hai humtere yaad me khud ko is kadar bhula diyakisi ne mera na bhujha mene tera naam bta diyatu yaad bhot aaya hr sam se phle hr sam ke bad terekasam is dil pr tera naam likha hai tere naam se phle tere naam ke bad- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए