कह दो, कौन सा भाव है , जो मैं मौन रहकर नहीं जगाती

अगर कलम बोल पाती तो

सर्वप्रथम मुझको वो हड़काती

क्यों दबा रखी सीने में आग

नहीं क्यों? काग़ज़ पर मुझे चलाती।



फिर शायद कहती, बड़बोलों की इस दुनिया में

मैं ठीक ही ख़ामोश रही

बातों की लफ़्फ़ाज़ी से

मेरा मौन ही मुखर सही।



नहीं ज़रूरी हरदम, चिल्लाकर कुछ कहना

शब्दों को भावों से, भावों को मनोभावों से

पिरोकर बना दिया मैंने

हर अक्षर को गहना।



मौन रहकर भी मैंने कई

गाथाएँ लिख डाली

वेद,पुराण,बाइबिल ,क़ुरान

न जाने कितनी रचनायें रच डाली ।



कई वीरों की लिखी कथाएँ

कितने ही रक्त उबाल किये

मेरी ही स्याही से लिखकर

दुनिया ने कितने ही सवाल किए ।



न मैं थकती ,न मैं डरती

बड़बोले हथियारों से

कई आख्यान दिए मैंने

अपने शब्दों के बाणों से।



मेरा मौन ही भला है

नहीं ज़रूरत मुझको वाणी की

ताक़त तुमने मेरी देखी ही है

दुनिया ने जानी पहचानी भी है ।



कलम की ताक़त न जानी , किसने

क्यों मेरा मुख खुलवाते हो

मेरी स्याही से निकले,शब्द ही बहुत है

क्यों अंगार उगलवाते हो।



नवविधा,नवरस सब है बाएँ हाथ का खेल

कुछ मेहनत तुमको करनी होगी, मुझसे करना होगा मेल



तुम कहते हो अगर कलम बोल पाती तो…

चुप रहकर कितना कुछ कह जाती हूँ अपने शब्दों से



रुदन बदलती हूँ हास में

मॉ की ममता मैं जगाती हूँ

देशप्रेम की अलख जगाकर

करुणा के गीत सिखाती हूँ

वीभत्स से घृणा जगाकर

रौद्र का वो रूप दिखाकर

शृंगार का भी पान कराती हूँ

अद्भुत संसार के नित नूतन चेहरे

शांत रूप तक ले जाती हूँ ॥



कह दो, कौन सा भाव है , जो मैं मौन रहकर नहीं जगाती

फिर भी तुम कहते हो, अगर कलम बोल पाती

अगर कलम बोल पाती….

-श्वेता सरवटे

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एक घंटा पहले