सियाह आँखें

{"_id":"5f8417618ebc3e9bfe29d61a","slug":"swapnil-jadhav-the-darken-eyes","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0938\u093f\u092f\u093e\u0939 \u0906\u0901\u0916\u0947\u0902","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

अब बस याद आती हैं वो सियाह आँखेंबाकी सब उस्लूब,ऐतराज़,शिकायतें,बेपनाह प्यारसब कुछ पीछे छूटते जा रहे हैं रेल की स्टेशनों की तरहआँखों के सामने से ओझल होते होते आँखों को दिखाई न दे इस तरहओझल हुए जा रहे हैं अब्र-ए-तही की रेखाएंअब फ़क़त बचा हैं एक बेरंग आसमाँ और उसके जैसा दौर-ए-माज़ीउस के सीने पे उगी हुई सैलाब-ज़दा घासभर आये कुछ लापरवाह नग़्मे,गदराये बादलऔर प्रतीची के ओर आसमाँ में बेवज़ह भटकते कुछ सलीस पँछीअब बस याद आती हैं वो सियाह आँखेंवो तअल्लुक़ात रेशमी जो तेरे दरमियाँ जुड़ गएउफ़ुक़ में कई सारे रंग-ए-तसर्रुफ़ फ़ैल गएबदरा छाया और एक लम्हे में ये रंग टूट गए.. बेरंग हुएयाद नहीं मगर भूलते जा रहा हूँ कश्ती से उतरते वक़्त तेरे पकड़े हुए हाथभूलते जा रहा हूँ तूफ़ाँ में गुजरी कश्ती-ए-उम्र की कहानीमौज-दर-मौज पे उभरती डूबती उस कश्ती की कहानीवो मौज़ तो तब ही घायल हो गयी दिल के तपिश जैसीवो समुँदर मगर अब भी वही उसी जगह हैं,साहिल को बचाते हुएउस समुँदर के पानी से बनी फ़ज़ाएँ दिन में आसमाँ को न जाने कितनी बार टकरा जाती हैंअब कोई मौज़ नहीं उठती और पानी भी नया हैं शायदफिर भी पुराने ही नाम से पहचानते हैं उस समुँदर को सबअब बस याद आती हैं वो सियाह आँखेंलम्हे कुछ गुलज़ार यादों के और हाथों में आए उन हाथों केवो फ़साने सब सच थे या थे वहम में फसे कुछ सैराब केहाथ तो छूट गए कब के मगर ये सवाल अटक गए हैं बोझिल साँसों केतेरे पास वो मेरी बगैर दस्तख़त की एक ग़ज़लमेरे पास तुम्हारे अँगूठे के निशान वाला एक आँचलग़ुम हो के ढूँढ़ते बैठे कुछ परेशाँ निगाहें और भी कुछ शायद..बहुत सारे लफ़्ज़,बहुत सी चुप्पी और भी कुछ शायद..बाक़ी भूल गए हैं हम दोनों बहुत कुछ और भी कुछ शायद..तेरा शरार-ए-लम्स हुआ मैं ,मेरा रंग-ए-लम्स हुई तूऔर हम दोनों के लम्स हुआ ये सारा जहाँअब बस याद आती हैं वो सियाह आँखे* उस्लूब : पद्धति, शैली, ढंग, आचरण, वज़ा, व्यवहार, तर्जेअमल।* अब्र-ए-तही : Cloud without rain* दौर-ए-माज़ी : गुजरा हुआ कल,भूतकाल* सैलाब-ज़दा : flood victims* प्रतीची : पश्चिम दिशा* सलीस : नर्म, कोमल, मृदुल, सरल, सुगम, आसान* उफ़ुक़ : क्षितिज* रंग-ए-तसर्रुफ़ : Color of possession* कश्ती-ए-उम्र : जीवन की नौका* शरार-ए-लम्स : Sparks of touch* रंग-ए-लम्स : Color of touch* लम्स : स्पर्श* ख़िज़ाँ : पतझड़* फ़स्ल-ए-गुल : वसंत ऋतु* रख़्त : अस्बाब, उपकरण, सामान, वसन, वस्त्र, लिबास