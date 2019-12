{"_id":"5e04a9558ebc3e87b6798dd1","slug":"sushma-priya-tum-tum-hi-rehna","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0924\u0941\u092e ...... \u0924\u0941\u092e \u0939\u0940 \u0930\u0939\u0928\u093e!","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

यूँ तो हर कोरे कागज़ की किस्मत स्याही से एक दिन जा ही मिलती है,मगर कुछ किस्से अधूरे रह जाते हैं,और कुछ कहानियाँ दास्ताँ बन जाती हैं!ख्वाहिशों और उम्मीदों से भरी दुनिया में,तुम खुद को ना झुठलाना,तुम.....तुम ही रहना!!हाँ ! माना तेरे इस साँवले बदन के नूर को,ये दुनिया तरजीह नहीं देगी,हर सुबह तेरी 'comparison' और हर शाम 'fair and lovely' की advice से हीे गुजरेगी!!मगर याद रखना, तुम मोहताज़ नही किसी खूबसूरती की,क्योंकि तुम खुद हो अपने ख़्यालों और ज़ज़्बातों की प्रतिमूर्ति!इस ज़माने की शाम में तुम कभी मत ढलना!तुम ; जैसी भी हो इस ज़माने के सामने कभी खुद को साबित मत करना!तुम....तुम ही रहना!!तो क्या हुआ जो तेरा वो बदन मोती सा साफ नहीं,तो क्या हुआ तेरी आँखों मे वो हिरनी वाली बात नहीं,माना कि तेरी जीरो फिगर नही है,मगर तू जो भी है, तू खुद में तो सही है!खुद को दूसरों से कम समझ कर तू पार्लर में घंटों facial मत करवाना,खुद को भूल कर तू किसी और का मत बनने जाना,ये ज़माना तुम्हे हर पल उस झूठे सवेरे की तरफ ले जाएगा,तुम अपने रंगीन शाम में ही गुम रहना!तुम.....तुम ही रहना!!हाँ ! इस ज़माने में तेरे हज़ार आशिक नही होंगे,तेरी मुस्कुराहट, तेरी ज़ुल्फों और उन नादानियों की तारीफों में वो शायरी नही लिखेंगे,मगर हाँ ! वो एक ज़रूर साथ होगा जो तुम्हारे फरेब नही , तुम्हारे ऐब पे कुर्बान होगा!"Bcoz u r all yours " कहकर, हर बार उसकी आँखों में तेरा सम्मान होगा,इस बार जो इस ज़माने की नाटक में भाग लेना,तुम खुद ही अपना किरदार, खुद ही अपना आईना बनना!!!तुम....तुम ही रहना!!!