सफर में हूं

मैं सफर में हूं, सफर कर रहा हूं

किसी के इंतजार का खबर कर रहा हूं

निकाला था सोच कर एक दिन बदलूंगा

अब लोगो की बात का सबर कर रहा हूं

-सूर्यांश रीतमा

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले