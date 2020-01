मेरा दोस्त मेरा यारा

{"_id":"5e2a06f48ebc3e4af16450df","slug":"surya-sah-mera-dost-mera-yaara","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u093e \u0926\u094b\u0938\u094d\u0924 \u092e\u0947\u0930\u093e \u092f\u093e\u0930\u093e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

mere maa baap ke baad jo pyara thavo mera dost meri jaan mera yaara thaaaj v koi baat ho jaati hbs sbse pehle usi ki kmi mujhe khati hjb v koi mai baat karu baato baato m uski yaad nikal aati hjanta h tere dost jaisa mera v ek yaar thajo mere liye kuchh v krne ko taiyar thaAisa khte hi fir meri aakho me nmi si chhati hmere dost mere yaar mujhe teri yaad stati huske saath bitaye vo din vo jamanalog drte the hmse khte the bhai inki dosti na aajmanapta nhi hmesha yaad kyu aati h tera vo kissa puranavo tera mere liye kisi or ko gaali denafir mere mna krne pr mujhse muh fer lenavo jagah jaha ke sikander v hm the or vo vkt v hmara thaek dushre k bina na hmara koi gujara thamere maa baap ke baad jo pyara thavo mera dost meri jaan mera dost mera yaara thaBy suraj prakash sah- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए