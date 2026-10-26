असली की कीमत

असली की कीमत ,,,

दुनिया का अज़ब दस्तूर देखा,

असली की कीमत पर

नकली को गद्दी-नशीन देखा।



यूं तो दौर- ए -जहां रहा है

सीरत- ए -वफा का कायल

पर हमने सूरत- ए -जफा

को मा-बदौलत बनते देखा।



मुहब्बत- ए -इबादत

इबादत- ए -मुहब्बत

बस बंदगी है।



पर हमने तो यहां भी

सियासत को दखल

देते देखा।

सुना था

सोहबत- ए -इश्क

सोहबत -ए -हुस्न

बस कुछ नहीं

इंसानियत -ए -इत्र है।

हमने तो

तिलस्म -ए- खुदगर्ज़ी

में शैतान को शान से

बैठे देखा।



साहिर कभी थे

रहनुमा ए आधी आबादी

लिखते थे गीत ग़ज़ल

कहते थे पढ़ते थे

मानीखेज अशआर।

होनी थी जो

मरकज -ए- जियारत

हमने तो उसी साहिर की कब्र

को भी फ़ना होते देखा।



असली की कीमत पर

हमने तो नकली को

काबिज़ होते देखा।

दिल की धड़कन

बंदिश- ए -मौसीकी

को बीते जमाने की

परवाज़ समझ

आँखो की मस्ती को

आवाम के दिल ओ दिमाग

पर अब हावी होते देखा।



' साहिर 'को कौन याद करे

अब तो हमने उसके

यौम - ए -पैदाइश को भी

महज़ नुमाइश बनते देखा।

आपका मित्र

-सूर्यकांत शर्मा

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2 घंटे पहले