इसलिए ,
जिंदगी की गहराई - -
या सारतत्त्व का ,
अवलोकन - -
या सर्वोत्तम दर्शन ,
के लिए - -
मन को प्रसन्न रखना,
बहुत जरूरी है l
यह भी ,
कोई नहीं - -
जनता है कि ,
सफलता हमें - -
वास्तविक खुशी ,
देता है - -
या नहीं ,
यह किसी को - -
पता नहीं रहता है ,
लेकिन - -
इतना तो ,
विश्वास करना होगा कि - -
एक प्रसन्न दिमाग ,
हमें हमेशा - -
सफलता की ओर ,
ले जा सकता है - -
इसलिए ,
हो सके तो - -
एक सफलतम,
जीवन जीने के लिए - -
या पाने के लिए ,
हमेशा प्रसन्न रहिये - -
या रहने का,
प्रयास करिये l
-सुरेश कुमार झा 'अल्हर '
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37 मिनट पहले
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