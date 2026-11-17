मुस्कान भरी जिंदगी

इसलिए ,

जिंदगी की गहराई - -

या सारतत्त्व का ,

अवलोकन - -

या सर्वोत्तम दर्शन ,

के लिए - -

मन को प्रसन्न रखना,

बहुत जरूरी है l



यह भी ,

कोई नहीं - -

जनता है कि ,

सफलता हमें - -

वास्तविक खुशी ,

देता है - -

या नहीं ,

यह किसी को - -

पता नहीं रहता है ,

लेकिन - -

इतना तो ,

विश्वास करना होगा कि - -

एक प्रसन्न दिमाग ,

हमें हमेशा - -

सफलता की ओर ,

ले जा सकता है - -

इसलिए ,

हो सके तो - -

एक सफलतम,

जीवन जीने के लिए - -

या पाने के लिए ,

हमेशा प्रसन्न रहिये - -

या रहने का,

प्रयास करिये l

-सुरेश कुमार झा 'अल्हर '

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37 मिनट पहले