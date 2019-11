पहली नजर का प्यार

{"_id":"5dc6a4078ebc3e5b42170489","slug":"sumit-singh-love-at-first-site","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092a\u0939\u0932\u0940 \u0928\u091c\u0930 \u0915\u093e \u092a\u094d\u092f\u093e\u0930","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Dikh jau tjhe jo mai kahi ,pyar se nazre churaya krIsque ka farz thoda sa hi sahi pr tu v nibhaya kr...Jii Lene de na Mohabbat k bhram me mjheAakhir Kbtk rahe aise bechain se uljheAb Itna v na Sataya krIsque ka farz tu v nibhaya kr...Ruth jau jb kabhi MaiIsaaro me hi manaaya krDekhkr merii paresaniyo KoBina kch kahe hi suljhaaya krisque ka farz tu v nibhaya kr..Lga lo na Apne Mathe pr wo chhoti si BindiyaAur julfeee v giraya krSajaakr phool Apne Baalo meCharo aur mehkaya krIsque ka farz tu v nibhaya kr...Hasa karo na khul kr tmAur kbhi kabhar sarmaaya v krKahi Lage Na nzar tjheApne aankho me Kajal lgaya krIsque ka farz tu v nibhaya kr...Bnakr bahane college kKabhii to hmse v Milne aa Jaya krBht akela hu Mai..Ghanto sath bitaya krIsque ka farz thoda sa hi sahi pr tu v nibhaya kr...Su Mit