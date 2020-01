एक तरफा प्यार

{"_id":"5e22ed2a8ebc3e4adc1eea5a","slug":"sumit-oberoi-one-sided-love","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u090f\u0915 \u0924\u0930\u092b\u093e \u092a\u094d\u092f\u093e\u0930","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Few lines from my new stuff I wroteGam-e- ulfat ki Zindagi ko Gam-e- ulfat mey rehnde doMere ek tarfa pyar ko mujh tak he rehne domujhey maaloom hai na nhi sun paunga uskiMujhey maaloom hai na nhi sun paunga uskiMerey ek tarfa pyar ko tum ek tarfa pyar ko tum ek tarfa he rhene doGam-e- ulfat ki Zindagi ko Gam-e- ulfat mey rehnde domujhe maaloom hai kabhi izhaar nhi kar paunga uskomujhe maaloom hai kabhi izhaar nhi kar paunga uskoMushaira mey aakar Mera Haley Dil mujhey khene doGam-e- ulfat ki Zindagi ko Gam-e- ulfat mey rehnde do...and so on....Link of one of my performance-