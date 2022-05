हाँ ठीक हूँ मैं

हाँ,ठीक हूँ मैं



हाँ ठीक हूँ मैं

बस थोड़ा सा बदल गया हूँ

हर छोटी बात पर चिढ़ने लगा हूँ



हाँ ठीक हूँ मैं



वो जो सज़ा तूने दी थी.....

जिसकी कोई माफ़ी नहीं!

अब अपनी ही नज़रों में मुजरिम सा होगया हूँ

हाँ.....

ठीक हूँ मैं



अकेला होगया हूँ

ग़ैरों में तलाशता हूँ तुझे

दर-दर की ठोकरें खाता हूँ

तुझे याद रखते रखते अपने आपको भूल जाता हूँ



हाँ ठीक हूँ मैं.....



जानता हूँ

बहुत बुरा हूँ,

तुझे हर रात किसी अनजान काग़ज़ पर

बदनाम जो करता हूँ.....

उफ़.....

इतना ग़ैर होगया हूँ





हाँ...........

ठीक हूँ मैं!



अब दर्द भी नहीं होता बिलकुल

दिल ही पत्थर होगया है मेरा..



हाँ एक बुरी आदत ज़रूर छूटी है..

उन मैखानों की बोत्तलो का असर नहीं रहा अब,

तेरी आँखों कि तलाश मे रहता हूँ



हाँ..

ठीक हूँ मैं..

और ख़ुश भी तेरे बिना

आइना देखकर आँखे मूँद लेता हूँ

याद करता हूँ तेरा चेहरा

बस हँसना भूल गया हूँ



बिलकुल ठीक हूँ मैं..



वैसे...........

बस ज़ुल्फ़ों की छाऊँ ही तो माँगी थी तुझसे

और तुझे वो भी गवारा ना था.....

चल मैंरी छोड़..

ख़ुश तो हेना तू ?





हाँ.....

ठीक हूँ मैं.....





yes i'm fine



yes i'm fine

just changed a little

I'm annoyed at every little thing



yes i'm fine



The punishment you gave...

Who has no apologies!

Now I am guilty in my own eyes

Yes.....

I am fine



am lonely

looking for you in the wild

eat stumbling blocks

remembering you i forget myself



yes i'm fine.....



I know

Im bad,

I defame you every night on some unknown paper

Oops.....

I'm so bad





Yes...........

I am fine!



Now there is no pain at all

My heart has become a stone..



Yes, it's a bad habit.

The bottles of those mines have no effect now,

looking for your eyes



Yes..

I am fine..

and happy without you

I close my eyes looking in the mirror

i miss your face

just forgot to laugh



I'm all right..



by the way...........

I only asked for the shade of the swirls

And you didn't care for that either.

Come on leave me..

Are you happy?





Yes.....

I am fine.....



