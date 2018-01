{"_id":"597c3a394f1c1b0a5b8b4b8c","slug":"sujeet-ghidoude-teri-pehli-nazar-ka-ye-jadoo-hai","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0924\u0947\u0930\u0940 \u092a\u0939\u0932\u0940 \u0928\u091c\u0930 \u0915\u093e \u092f\u0947 \u091c\u093e\u0926\u0942 \u0939\u0948","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

teri pehli nazar me ye kaisa jadoo kar gya,mai to khoya tha tujhme hi bas khote chala gya,tune jo kiya ishara mujhe mai pagal ki tarah bhatkte gya,teri julfo ki saaye ne ghar aisa bana gya,ki ghar se nikalne ka ab mann nhi karta,log kahte hai mujhko ki sujeet bewafa hogya,ab kaise samjhaun mai dunia ko sanam,ek tere shivay maine chaha nhi kisi or ki to bat nhi,chalte chalte paw me mere chhale pad gye,tere liye dekh mai jamane se kitna door aaya,dekhu agar koi hasina ko to usme tere hi tere aksh nazar aati hai mujeko e sanam mere.....E sanam mere tu jaan lena muje teri nigaho ne mujhe aisa jaam pila gya........teri pehli nazar me ye kaisa jadoo kar gya, mai to khoya tha tujhme hi bas khote chala gya, tune jo kiya ishara mujhe mai pagal ki tarah bhatkte gya,.................