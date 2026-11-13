ज्योति प्यार की ऐसी जगी

धूल चरणों की जो

माथे लगाई

तिलक हो गई.

ज्योति दिल में जो अपने

मैने जलाई

हवन हो गई.

याद में तेरी जो गीत मैंने रचे

वही प्रीत मेरी

भजन हो गई.

हाथ तूने रखा जो

सिर पर मेरे

मैं मगन हो गई.

मैं मैं न रही

बस प्यार में तेरे

बाबरी हो गई.

तुझसे ये जीवन रोशन हुआ

ज्योति प्यार की ऐसी जगी

मैं समिधा हो गई.

फूल चरणों में तेरे

जो मैंने चढाए

मैं तेरी हो गई.

चाह कुछ भी न

मेरे मन में बची

छूकर तुझे

मैं गगन हो गई.



-सुधा गोयल



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एक घंटा पहले