अंधियारे से उजाले तक (देशप्रेम)

{"_id":"5eccee3d8ebc3e90941e55b3","slug":"status-bar-andhiyare-se-ujjale-takcountrylove","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0905\u0902\u0927\u093f\u092f\u093e\u0930\u0947 \u0938\u0947 \u0909\u091c\u093e\u0932\u0947 \u0924\u0915 (\u0926\u0947\u0936\u092a\u094d\u0930\u0947\u092e)","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

हो रही है नयी सुबहबीत रहा अंधियारा,जिसमे सिमट गया थाये जग सारा,उठ कर पंथी पथ परआगे निकल रहा,इस मुश्किल समय सेगुजर कर,एक नया सवेरा कर रहा।"साथ मिलकर आगे बढ़ेंदेश पर अपने गर्व करे,ग़रीबी को जड़ से मिटाअपने देश के हित में चले,ना लगती भूख ना लगती हैं प्यासये नए भारत वर्ष का है नया जोश,बढ़ेंगे अब कदम साथ सबकेदेश को न० 1 बनाने ,अंधियारे को मिटा करकेचल रहे उजाले में।सूरज भी हार मान जाएगा,तपती दोपहरी में जब हमारा देश आगे बढ़ता जाएगा।मिलकर इस अंधियारे कोहम मिटाएं,देश को अपने उजाले कि तरफ लाये।"Be HUMAN , Be SAFE and TAKE CARE POOR PEOPLE.- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए