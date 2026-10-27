सोच का अंतर

कोई छोटा या बड़ा नहीं होता,

बस सोच का अंतर होता है।

किसी की नज़रों में हीरे जैसा,

कोई किसी को पत्थर समझता है।



पद, पैसा या ऊँचा आसन,

बड़प्पन की पहचान नहीं।

जो सबको सम्मान दे सके,

उससे बड़ा इंसान नहीं।



अपमान किसी का मत करना ,

हर दिल का अपना मान है।

इंसानियत से बढ़कर जग में,

न कोई पद है, न सम्मान है।



सोच बड़ी तो जग सुंदर है,

सोच छोटी तो मन भी तंग है।

सबको अपना समझकर जीना,

यही जिंदगी का असली रंग है।

-सूबा लाल " अंजाना "

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43 मिनट पहले