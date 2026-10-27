किसी का अपमान मत करना

किसी का अपमान मत करना,

किसी के स्वाभिमान से मत खेलना।

वक्त बदलते देर न लगती,

आज हँसोगे तो,कल पड़ेगा रोना ।



दौलत का कभी घमंड न करना,

ज्ञान का भी अभिमान न करना।

हर इंसान की अपनी गरिमा,

हर इंसान का सम्मान करना।



जो आज तुम्हारे आगे झुका है,

कल वह भी ऊँचा उठ सकता है।

मेहनत, हिम्मत, समय के बल पर,

अपना भाग्य बदल सकता है।



चेहरे से इंसान को मत आँकना,

कपड़ों-मकान से मत परखना।

किस्मत कब करवट ले ले,

कौन जानता, क्या हो जाना?



मीठे बोल दिलों को जोड़ते,

कटु वचन रिश्ते को तोड़ते ।

प्रेम और आदर बाँटने वाले,

सब लोगों के दिल में हैं बसते ।



याद रखो, इस जीवन में

सबको एक दिन जाना है।

पद, प्रतिष्ठा, धन-दौलत छोड़कर,

मिट्टी में मिल जाना है।



इसलिए किसी का अपमान मत करना,

किसी के दिल को कभी न दुखाना।

सम्मान बाँटकर जीवन जीना,

यही सीख है, यही खजाना।

-सूबा लाल ‘अंजाना’

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42 मिनट पहले