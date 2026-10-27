जीवन के मोड़

उम्र के हर मोड़ पर नए मोड़ आएँगे,

सीखने को बहुत कुछ है, कुछ तो सीख जाएँगे।

शून्य से शुरू होती है ज़िंदगी हमारी,

ठोकरों से सीखकर हम मंज़िल तक जाएँगे।



कभी धूप मिलेगी राह में, कभी छाँव मिलेगी,

कभी खुशी के फूल, कभी पीड़ा की ठाँव मिलेगी।

हर परिस्थिति अपने संग संदेश लाएगी,

समझकर जो चलेंगे, उनकी राह बनती जाएगी।



कभी हार के पल भी हमें आज़माएँगे,

कभी जीत के लम्हे नए सपने सजाएँगे।

जो धैर्य और साहस का दामन थाम लेंगे,

वे मुश्किलों के बीच भी रास्ते बना पाएंगे।



न उम्र की सीमा है, न सीखने की बंदिश,

हर दिन नई शिक्षा है, हर अनुभव है बंदगी।

जो बीत गया, उससे सबक लेते जाएँगे,

जो सामने है, उसे बेहतर बनाते जाएँगे।



मंज़िल मिले या न मिले, प्रयास कम न हो,

आँधियाँ कितनी भी उठें, विश्वास कम न हो।

जीवन की सार्थकता केवल जीत में नहीं,

गिरकर सँभलने का हुनर भी कम नहीं।



चलते रहो, सीखते रहो, यही जीवन का सार है,

हर नया अनुभव "अंजाना"अपने आप में उपहार है।

शून्य से शिखर तक का सफ़र तय हो जाएगा,

कर्म सच्चा हो अगर, तो जीवन सँवर जाएगा।

-सूबा लाल " अंजाना "

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42 मिनट पहले