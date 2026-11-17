कोई पकड़कर हाथ चलाता। सही राह पर कदम बढ़ाकर,

जीवन का वह मोड़ कौन-सा,

जहाँ पर आकर अटक गया।

सही राह को पा न सका ,

और राहों में भटक गया।



काश! कोई राही मिल जाता,

सही दिशा जो हमें दिखाता।

अँधियारे में दीप जलाकर,

मंजिल का पथ समझा जाता।



कितने मोड़ मिले जीवन में,

कितनी राहें सामने आईं।

कुछ पर चलकर ठोकर खाई,

कुछ ने नई सीख सिखलाई।



कभी स्वयं से प्रश्न किया है,

क्यों इतना मैं भटक रहा हूँ?

मंजिल तो है सामने मेरी,

फिर क्यों पीछे हट रहा हूँ?



कोई सच्ची राह बताता,

कोई पकड़कर हाथ चलाता।

सही राह पर कदम बढ़ाकर,

जीवन सफल बना पाता।



अब भी देर नहीं हुई है,

मन में विश्वास जगाना है।

दूसरों के दीप की आशा छोड़,

खुद ही दीप जलाना है।

-सूबा लाल ' अंजाना '

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले