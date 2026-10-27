इंसानियत की पहचान

किसी के आगे झुकना, उसकी सोच बताता है,

हर झुकने वाला इंसान, कहाँ कमजोर कहलाता है।



जो अहंकार छोड़कर इंसानियत अपनाता है,

वही दूसरों के दिल में सम्मान पाता है।



माफ़ी माँग लेना भी, बड़े दिल की निशानी है,

माफ़ कर देना भी, इंसानियत की कहानी है।



न कोई छोटा-बड़ा है, न ऊँचा-नीचा इंसान,

प्रेम, दया और क्षमा से ही, बढ़ता है सम्मान।



झुकना अगर इंसानियत के लिए, तो झुक जाना,

भूल हो तो माफ़ी माँगना, भूल हो तो माफ़ कर जाना।



अहंकार मिटाकर जो प्रेम का दीप जलाता है,

वही सच्चे अर्थों में इंसान कहलाता है।

-सूबा लाल "अंजाना"

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43 मिनट पहले