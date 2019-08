{"_id":"5d54414f8ebc3e6cee20c767","slug":"sonu-sonu-uljhan","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0909\u0932\u091d\u0928","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Desh mai hai doo tyohar bdaEk trf ajadi duji or rakshabandhan ka tyohar khdaIs uljhan mai hai senik bhaiEk trf hai mamta ka anchal duji or ma bharti ka damnEk trf hai zimedariya duji or farj badaEk trf resam ka dhaga duji or tiranga pyaraEk bahen ho ya doo pure desh ki bahheno ke raksha ka hai wada hmaraJo mai na aapaun ghr to smjh lena vijay dhvaj chalane ko sarhad par hai veera teraPar tu chinta mut krna aajadi ke is jasn mai fika nai pdega raksha bandhan ka tyohar meraKismat ki ye baat hai lakho baheno ke duao se bitega rakshabandhan or ajadi ka tyohar hmara- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए