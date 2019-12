सच दुनिया का

{"_id":"5df6687b8ebc3e87eb43c96f","slug":"sonu-sonu-truth","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0938\u091a \u0926\u0941\u0928\u093f\u092f\u093e \u0915\u093e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Kho rhi masumiyat Aaj Har Nanhi si jaan haiHar gali Har chorahe par betha Ek hewan haiKbtk jiye Ese dar dar kr HumPabandiyon ke zanjiro Mai bandheHum v Ek insan haiHme kehte Ho ye na kro Wo na kroEse na utha Ese na bethoKiu nai kehte apne beto seEse na dekho Ese na chuoJese apni beti or Bahen haiWo v to Kisi ke ghar Kul ki Shobha or saan haiKl tk jin stano ne Tumhe pala posa bada kiyaaaj usi ki chahat Mai Tumne insaniyat ko sarm Saar kiyaBeti Ho ya Bahen Bhulo Mt inhone hi Tumhe janam diya haiAgar Tum na badle to Aub tumhara astitva Khtre Mai hogaKiuki Phr koi v Aurat Kisi purush ko janam nai degiKokh Mai aate hi use Dafna degi.