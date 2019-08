{"_id":"5d5419108ebc3e6d121508dc","slug":"sonu-sonu-riston-ki-kadar","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0930\u093f\u0936\u094d\u0924\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u0915\u0926\u0930","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Wo log riston ki kadar kya janengeJinhone riston ki kadar kbhi ki hi naiJinke liye risten time pass or blame karne ki chij haiAre apne kya hone hai unse puchoJinhone apna sara time hi apno ke naam kar diyaPhir chahe wo dost ho ya koi orr