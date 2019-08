{"_id":"5d5798dc8ebc3e89cf409f61","slug":"sonu-sonu-duri","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0926\u0942\u0930\u0940","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Kya likhu aajApni khusi ya apna gumApni fikr ya teri befikriApna dard ya tera sukunApni tnhai ya teri najarandajiPta nahi kiu aub to alfhaz hi nai bache tere liye kuch likhne koLabzo mai kuch sargam hi nai tere liye gungunane koJo batten itni hoti thiAaj ek do sabdo mai chup kr khi reh gai haiAub ise waqt ki maar smjho ya apki nadaniAapki awargi smjho ya hmari kismat ki lkireAaj to sirf alfazon mai duri aai hai khuda na kre kbhi dilon mai aagai to- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए