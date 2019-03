{"_id":"5c8137d6bdec221462307954","slug":"sonika-ramola-grahni","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0917\u0943\u0939\u0923\u0940","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

(My this poem is dedicated to lovely hardworking housewives... sometime their work is ignored by society ...Salute to them)गृहणी....वो जो स्त्री हैजिसे हम गृहणी कहते है..गर पूछो...कहीं काम करती हो?तो कहती..नहीं कुछ नहीं करती...और हम सहजता से स्वीकार कर लेते है..सत्य ही तो हैकि वो कुछ नहीं करती...सुबह पांच बजे उठकरचाय तो बनाती है..फिर साफ सफाई करकेनाश्ते की चिंता करनाकौन सी बड़ी बात है..बच्चे क्या खायेंगेबड़े क्या खायेंगेटिफिन में क्या जायेगाये ध्यान रखना तोधर्म है उसकाफिर क्या है ..अब तो पूरा दिनआराम ही करना है..सुबह के काम से अस्त व्यस्तरसोई समेटनी हैफिर घर को थोड़ाठीक ही तो करना हैकुछ कपड़े है जो धोने हैसंवारने है जो घर के बिगड़े कोने हैये भी कोई काम है..फिर तो दिन भर आराम ही करना है..हा... वो दिन मेंजो स्कूल से बच्चे आते हैजो बुजुर्ग घर में रह जाते हैउनके लिए खाना ही तो बनाना है..फिर क्या..फिर रसोई समेटनी हैफिर बर्तन धोने है..फिर...फिर क्याफिर आराम ही तो करना है..हा... बच्चों के होमवर्क कीथोड़ी सी चिंता ही तो करनी है..और सुबह सेघर आने जाने वाले मेहमानों केरिश्तों मेंथोड़ी स्वास ही तो भरनी है..बाकी क्या करना हैशाम का खाना तोरोज की तरह बन ही जाता हैफिर ...फिर क्याफिर वोही रसोई समेटनी है..और ये ही तो ध्यान रखना हैकि सबने खाया कि नहीं..इस सब काम मेंथोड़ी देर भी हो जाये तो क्यादिन भर तोआराम ही करती है गृहणी..कितने ही भावो कोदिल में छुपाकरदिनभर आराम ही तो करती है गृहणी..रिश्तों में सामजंस्य बैठाकरआराम ही तो करती है गृहणी..सत्य ही तो हैकि कुछ नहीं करती गृहणी..~सोनिका रमोला~हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए