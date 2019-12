दिल की दास्तान

{"_id":"5de158808ebc3e54c36d2263","slug":"sonal-kapoor-dil-ki-dastaan","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0926\u093f\u0932 \u0915\u0940 \u0926\u093e\u0938\u094d\u0924\u093e\u0928","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Dil m mere kya hai,,dil ko hi pta hai...Na chahata yeh aasu hai aur na wafa hai..Hai kesi khamoshi,,kesa yeh falsafa hai.Dil m mere kya hai,dil ko hi pta hai..Har rang hai aas pass fir b sab be-rang sa padha hai,Machi hulchul har jagah hai,fir b mausiyo m khada hai,Dhakaan deti hai sunai,fr b lage ki be-jaan padha hai,,Dil m mere kya h,dil ko hi pta hai..Haasna,jeena,muskurana iski b arzu hai,Ichcha hai,Phir b na jaane kya isko rok rha hai...Saase toh le raha hai,,par essa jeena b koi jeena hai..Hai guzaarish,,daal de koi jaan isme,jeene ko betaab yeh badha hai...Dil m mere kya hai,dil ko hi pta hai