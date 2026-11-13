यहाँ रोशनी के महल बहुत, पर वो नूर कहाँ मिलता है

अरुण किरण का ताज पहनकर, भोर धरा पर आती है,

ओस-मोती की चादर ओढ़े, दूब दुल्हन बन जाती है।

पीली चुनरी ओढ़े सरसों, मंद-मंद मुस्काती है,

कोयल की मीठी कूक दिशाओं में, मधुरिम राग सुनाती है।



पीपल की शीतल बाँहों में, चौपालें सज जाती हैं,

बैलगाड़ियों की मधुर घंटियाँ, पगडंडी गुनगुनाती हैं।

मिट्टी की सौंधी ख़ुशबू में, बचपन फिर मुस्काता है,

चाँदनी की रेशम चादर में, गाँव रात भर नहाता है।



न दौलत का मद पलता था, न शोहरत का अभिमान,

छोटी-छोटी खुशियों में था, जीवन का सम्मान।

माँ की ममता दीपक थी, आँगन प्रेम का धाम,

सुख-दुःख में सब साथ थे, एक-दूजे के नाम।



यहाँ रोशनी के महल बहुत, पर वो नूर कहाँ मिलता है,

चेहरों के इस मेले में, अपना कौन मिलता है?

ऐ शहर! तेरी रौनक़ में भी, वो क़रार कहाँ मिलता है,

जो सुकूँ अपनी माटी में है, वो संसार कहाँ मिलता है?



मैं जिस्म से भले मुसाफ़िर हूँ, मेरी रूह वहीं आबाद है,

मेरा गाँव कोई बीता कल नहीं, मेरे वजूद की बुनियाद है।

-एस.के.ओझा

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एक घंटा पहले